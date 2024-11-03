Британии предрекли новые последствия Brexit

Великобритания еще не ощутила 60% последствий своего выхода из Европейского союза. Об этом сообщает газета The Independent со ссылкой на слова экономического секретаря Казначейства Тюлип Сидик.

Она отметила, что эта часть последствий Brexit еще не проявилась в полной мере.

Сидик также добавила, что объемы экспорта и импорта Великобритании в итоге окажутся на 15% ниже, чем если бы страна осталась в ЕС. Как отмечает издание, ее выводы основаны на данных британского Бюро по бюджетной ответственности (OBR).

На референдуме в июне 2016 года 52% граждан Великобритании проголосовали за выход из Европейского союза. 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет участия, а переходный период, в течение которого действовали все нормы и правила ЕС, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года начали действовать соглашения о торговле и сотрудничестве между сторонами.

Ранее сообщалось, что Великобритания теряет инвестиции в финансовой сфере из-за Brexit.