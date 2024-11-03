Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британии предрекли новые последствия Brexit

Independent: Британию ждут новые последствия выхода из ЕС

close
Henry Nicholls/Reuters

Великобритания еще не ощутила 60% последствий своего выхода из Европейского союза. Об этом сообщает газета The Independent со ссылкой на слова экономического секретаря Казначейства Тюлип Сидик.

Она отметила, что эта часть последствий Brexit еще не проявилась в полной мере.

Сидик также добавила, что объемы экспорта и импорта Великобритании в итоге окажутся на 15% ниже, чем если бы страна осталась в ЕС. Как отмечает издание, ее выводы основаны на данных британского Бюро по бюджетной ответственности (OBR).

На референдуме в июне 2016 года 52% граждан Великобритании проголосовали за выход из Европейского союза. 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет участия, а переходный период, в течение которого действовали все нормы и правила ЕС, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года начали действовать соглашения о торговле и сотрудничестве между сторонами.

Ранее сообщалось, что Великобритания теряет инвестиции в финансовой сфере из-за Brexit.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами