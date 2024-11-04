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«Ведомости» назвали возможного кандидата на пост главы Ростовской области

«Ведомости»: гендиректор ОАК Юрий Слюсарь может возглавить Ростовскую область

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Потенциальным кандидатом на пост главы Ростовской области после ухода Василия Голубева является генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ.

«Одним из кандидатов на пост губернатора Ростовской области стал гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь», — сообщает издание.

Слюсарь руководит ОАК с 2015 года. До этого он занимал различные руководящие посты в Минпромторге, а также компаниях, связанных с авиационной промышленностью.

Об отставке Голубева с поста главы Ростовской области стало известно 4 ноября. По его словам, уход связан с переходом на новую должность. Параллельно уволился губернатор Тамбовской области Максим Егоров. Предполагается, что его место может занять участник кадровой программы «Время героев» Евгений Первышов.

Ранее стала известна дата выборов губернаторов Ростовской и Тамбовской областей.

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