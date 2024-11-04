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Стала известна дата выборов губернаторов Ростовской и Тамбовской областей

Выборы глав Ростовской и Тамбовской областей пройдут в сентябре 2025 года

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Максим Блинов/РИА Новости

Выборы губернаторов Ростовской и Тамбовской областей пройдут в ближайший день голосования в сентябре 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Такую информацию агентству предоставили в пресс-службах обоих региональных избиркомов. В Ростовской области уточнили точную дату: 14 сентября 2025 года.

4 ноября губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявил об уходе в отставку. В своем Telegram-канале он опубликовал видеообращение к землякам, где пояснил, что руководство страны поставило перед ним другие задачи на федеральном уровне.

Почти аналогичное сообщение в то же время разместил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он сообщил об отставке «в связи с переходом на другую работу», без иных подробностей.

Ранее губернатор Орловской области оценил вероятность ухода с поста.

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