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Президент Словакии Пеллегрини отклонил все просьбы о службе в рядах ВСУ

TASR: президент Словакии Пеллегрини отклонил четыре ходатайства о службе в ВСУ

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Global Look Press

За пять месяцев нахождения в должности президент Словакии Петер Пеллегрини получил от граждан страны четыре заявления с просьбой разрешить им служить в рядах Вооруженных сил Украины. Все они были отклонены, сообщило информационное агентство TASR.

В публикации отмечается, что для получения законных оснований участия в боевых действиях на стороне украинской армии граждане Словакии должны обратиться с соответствующим заявлением в адрес президента республики. Если этого не будет сделано, для нарушителей существует риск уголовного преследования.

По информации РИА Новости, предшественник Пеллегрини Зузана Чапутова в период с 24 февраля 2022 года по 2 августа 2023 года рассмотрела 35 заявлений от граждан Словакии, желающих вступить в ВСУ: 26 из них было отказано, девятерым разрешено.

1 ноября сообщалось, что Словакия присоединится к группе «Друзей мира» по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

4 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что группа «Друзья мира», в которую вошли Бразилия и Китай, стала результатом его «миссии мира», в ходе которой он лично встретился с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Ранее премьер-министр Словакии раскритиковал украинский «план победы».

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