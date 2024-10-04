Орбан назвал итог венгерской «миссии мира» по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что группа «Друзья мира», созданная для урегулирования конфликта на Украине, была создана по инициативе Будапешта и стала результатом его «миссии мира». Об этом сообщает радиостанция Kossuth.

«По нашей инициативе под руководством китайско-бразильского тандема сложилась международная группа «Друзья мира», где уже больше 10 членов. Из Европы приглашение получили трое: мы как инициаторы, французы и швейцарцы, посмотрим, кто как отреагирует», — сказал Орбан.

Он раскрыл, что в ходе своей «миссии мира» лично встретился с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после чего составил стратегию на ближайшие полгода. Она заключалась в необходимости «договориться с определяющими мировыми игроками, чтобы они попробовали так выстраивать мировую политику, чтобы склонять противоборствующие стороны к миру», уточнил премьер Венгрии.

Орбан также выразил надежду, что при «благоприятном результате» выборов в США провоенная международная атмосфера превратится в мирную.

27 сентября министр иностранных дел КНР Ван И анонсировал создание группы «Друзей мира», целью которой станет урегулирование украинского кризиса. Он подчеркнул, что участники платформы будут добиваться поставленных целей путем соблюдения принципов инклюзивного диалога. По его словам, платформа выступает против произвольного введения односторонних санкций под предлогом причастности к конфликту на Украине.

Встреча «Друзей мира» прошла в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Помимо делегации Китая, в ней приняли участие представители Бразилии, Индонезии, ЮАР, Мексики, Замбии и еще 17 государств глобального Юга.

Ранее в Евросоюзе оценили инициативу Китая и Бразилии по платформе «Друзья мира».