Страна ЕС присоединится к группе «Друзей мира» по Украине

Словакия присоединится к группе «Друзей мира» по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо, сообщает РИА Новости.

«Сегодня в Китае я объявил, что Словакия на полях ООН активно подключится к группе «Друзей мира», которая возникла для поддержки завершения войны на Украине», — сказал он.

По словам главы словацкого кабмина, он дал главе МИД Словакии Юраю Бланару поручения, чтобы тот «принял все необходимые шаги для подключения» республики к этой инициативе.

Фицо также отметил, что Запад следует нереалистичной стратегии, согласно которой в ходе продолжения украинского конфликта он якобы сможет улучшить свои позиции для возможных будущих переговоров о мире.

4 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что группа «Друзья мира», в которую вошли Бразилия и Китай, стала результатом его «миссии мира», в ходе которой он лично встретился с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после чего составил стратегию на ближайшие полгода.

Она заключалась в необходимости «договориться с определяющими мировыми игроками, чтобы они попробовали так выстраивать мировую политику, чтобы склонять противоборствующие стороны к миру», уточнил венгерский премьер.

Ранее сообщалось, что «Друзья мира» подготовят площадку для саммита с участием России и Украины.