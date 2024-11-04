В офисе президента Украины упрекнули Запад в нежелании приглашать Киев в НАТО

Обвинения Запада в адрес Украины по поводу высокого уровня коррупции в стране — предлог, чтобы не приглашать страну в НАТО. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Мы открыто говорим с партнерами: коррупция существует во всех странах. <...>. Если кто-то нам... будет предъявлять, что мы не можем получить приглашение в НАТО из-за уровня коррупции в Украине — это поиск причин для того, чтобы это не сделать», — сказал Ермак.

19 октября министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Украина не вступит в НАТО, пока не победит коррупцию.

3 июля британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента США сообщила, что Украину пока не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции в стране. При этом он заявил, что необходимо отметить реформы, которые украинские власти провели в последние два года.

По данным издания Politico, семь членов НАТО, в том числе США и Германия, не готовы выдать Украине приглашение для вступления в альянс, как на это рассчитывал украинский лидер Владимир Зеленский. Публично Киев в этом вопросе поддерживают только страны Прибалтики и Польша. Даже если решение лидеров НАТО изменится, Украина должна будет начать бороться с коррупцией и обозначить свои новые границы. Россия даже не собирается обсуждать вопрос принятия Украины в альянс в любых переговорах о мире. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде усомнились в возможностях Украины вступить в НАТО.