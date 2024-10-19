В Совфеде усомнились в возможностях Украины вступить в НАТО

Вопрос вступления Украины в НАТО находится в подвешенном состоянии, вряд ли она сможет присоединиться к альянсу. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с «Лентой.ру».

Россия категорически выступает против того, чтобы Украина вступала в НАТО, потому что альянс слишком сильно придвинулся к государственной границе РФ, заявил сенатор.

Он отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому выдвигают конкретные условия для присоединения к альянсу, которые связаны с коррупцией «и вообще безобразием внутри» страны.

«Это означает, что сам вопрос о вступлении подвешен надолго и вряд ли будет решен», — сказал Карасин.

По его словам, у ответственных политиков на Западе появляются здравые мысли, и это означает, что «люди начинают думать в практическом разрезе — не просто философствовать на антироссийские темы».

17 октября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к третьей мировой войне.

Ранее в Европе выдвинули Украине ультиматум по вопросу вступления в альянс.