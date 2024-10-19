Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде усомнились в возможностях Украины вступить в НАТО

Сенатор Карасин заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО вряд ли будет решен

close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Вопрос вступления Украины в НАТО находится в подвешенном состоянии, вряд ли она сможет присоединиться к альянсу. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с «Лентой.ру».

Россия категорически выступает против того, чтобы Украина вступала в НАТО, потому что альянс слишком сильно придвинулся к государственной границе РФ, заявил сенатор.

Он отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому выдвигают конкретные условия для присоединения к альянсу, которые связаны с коррупцией «и вообще безобразием внутри» страны.

«Это означает, что сам вопрос о вступлении подвешен надолго и вряд ли будет решен», — сказал Карасин.

По его словам, у ответственных политиков на Западе появляются здравые мысли, и это означает, что «люди начинают думать в практическом разрезе — не просто философствовать на антироссийские темы».

17 октября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что вступление Украины в НАТО приведет к третьей мировой войне.

Ранее в Европе выдвинули Украине ультиматум по вопросу вступления в альянс.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами