«Грозит катастрофой». В НАТО отвергли первый пункт «плана победы» Зеленского Politico перечислило семь стран, выступивших против приглашения Украины в НАТО

По данным издания Politico, семь членов НАТО, в том числе США и Германия, не готовы выдать Украине приглашение для вступления в альянс, как на это рассчитывал украинский лидер Владимир Зеленский. Публично Киев в этом вопросе поддерживают только страны Прибалтики и Польша. Даже если решение лидеров НАТО изменится, Украина должна будет начать бороться с коррупцией и обозначить свои новые границы. Россия даже не собирается обсуждать вопрос принятия Украины в альянс в любых переговорах о мире.

Члены НАТО — США, Германия, Словакия, Венгрия, Бельгия, Словения и Испания — в данный момент не готовы принять Украину в альянс, выяснило Politico.

Издание пишет, что «план победы» украинского президента Владимира Зеленского основывается на приглашении страны в НАТО, но ключевые члены, которые также являются союзниками Украины, не заинтересованы в том, чтобы это произошло.

Семь стран против

В октябре Зеленский обратился к союзникам и попросил немедленно пригласить Украину в альянс, признав, что страна сможет стать членом НАТО только после окончания конфликта. Источники Politico, знакомые с ситуацией, утверждают, что Германия и США — крупнейшие члены альянса — не спешат удовлетворить просьбу Зеленского. Они опасаются, что в этом случае могут оказаться втянутыми в войну с Россией.

«Североатлантический альянс в настоящее время не достиг той точки, когда он готов предложить членство или приглашение Украине», — сказала посол США в НАТО Джулианна Смит.

Зеленский сказал журналистам, что канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает его просьбу, хотя между ними сложились хорошие отношения. Он поблагодарил Шольца за помощь, отметив, что Германия занимает второе место после США по объему поддержки Украине. По словам Зеленского, немецкая сторона скептически относится к вступлению Киева в НАТО. Он заявил, что с союзниками «придется много работать». Шольц же считает, что НАТО не должно стать участником украинского конфликта, чтобы он не превратился в «большую катастрофу».

Венгрия и Словакия также выступили против приема Украины в НАТО. Politico пишет, что причина в «их нынешних лидерах-популистах, в целом придерживающихся прокремлевской позиции». Более того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокирует выделение средств ЕС на военную поддержку Украины, отказывается участвовать в планах НАТО по помощи стране и называет «план победы» Зеленского «более чем ужасающим». Премьер-министр Словакии считает, что вступление Украины в альянс — основа для Третьей мировой войны, поэтому он никогда не пойдет на этот шаг.

Бельгия, Словения и Испания также не хотят выдавать приглашение, однако они не делают публичных заявлений об этом и остаются в тени. Источник Politico заявил, что абстрактно указанные страны поддерживают приглашение Украины, но готовы заявить об этом только ближе к моменту осуществления идеи.

Согласные тоже есть

Страны Прибалтики и Польши наоборот проявляют много энтузиазма по поводу потенциального принятия Украины. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна все еще солидарна с Киевом и выступает за открытие перспектив НАТО для них.

Тем не менее США и Германия не исключают возможного вступления Украины в НАТО. Американский президент Джо Байден считает, что это нужно сделать после завершения военных действий, но не называет конкретных сроков. При этом американские чиновники полагают, что даже при получении согласия со стороны США, большинство европейских лидеров выступят против немедленного принятия Украины. Также для вступления Киеву нужно начать проводить реформы для борьбы с коррупцией. Associated Press в октябре выяснил, что Украину могут пригласить в НАТО только после демаркации границ по нынешней линии фронта, чтобы не вступила в силу пятая статья договора о коллективной самообороне, что для Киева в данный момент неприемлемо.

«Единства в ЕС в этом вопросе [принятия Украины] нет, и большинство союзников киевского режима воздержались от критики предложений Киева, но дали понять, что не в восторге от этого плана, который таит в себе слишком большие риски неконтролируемой эскалации общей ситуации, ну и вообще противостояния с Россией», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в конце октября, цитирует ТАСС.

Дипломат добавила, что «приглашение Киева в НАТО не может быть предметом переговоров с Россией ни сейчас, ни в будущем».