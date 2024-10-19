Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Европе выдвинули Украине ультиматум по вопросу вступления в НАТО

Глава МО Нидерландов: Украина не вступит в НАТО, пока не победит коррупцию

close
Yves Herman/Reuters

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Украина не вступит в НАТО, пока не победит коррупцию. Его слова передает Reuters.

По словам министра, если украинские власти хотят модернизировать вооруженные силы, в особенности в с привлечением других стран, то Украине необходимо победить коррупцию.

«Если у вас нет такой ясности, я не вижу, чтобы 32 союзника согласились предоставить приглашение», — отметил Брекельманс.

Он добавил, что среди стран-членов альянса до сих пор нет консенсуса по вопросу принятия Украины в НАТО.

До этого министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Хаддад в интервью газете Parisien рассказал, что Франция пытается убедить партнеров в необходимости уже сейчас пригласить Украину в Организацию Североатлантического договора.

Ранее Умеров пригрозил ответом на идею о вступлении в НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами