В Европе выдвинули Украине ультиматум по вопросу вступления в НАТО

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Украина не вступит в НАТО, пока не победит коррупцию. Его слова передает Reuters.

По словам министра, если украинские власти хотят модернизировать вооруженные силы, в особенности в с привлечением других стран, то Украине необходимо победить коррупцию.

«Если у вас нет такой ясности, я не вижу, чтобы 32 союзника согласились предоставить приглашение», — отметил Брекельманс.

Он добавил, что среди стран-членов альянса до сих пор нет консенсуса по вопросу принятия Украины в НАТО.

До этого министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Хаддад в интервью газете Parisien рассказал, что Франция пытается убедить партнеров в необходимости уже сейчас пригласить Украину в Организацию Североатлантического договора.

Ранее Умеров пригрозил ответом на идею о вступлении в НАТО.