Путин встретился с главой МИД КНДР в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Об этом сообщает официальный сайт главы российского государства.

С российской стороны во встрече приняли участие министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что визит носит рабочий характер.

«Глава МИД КНДР поблагодарила Путина за встречу и передала ему теплые приветствия от Ким Чен Ына», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

3 ноября сообщалось, что министры иностранных дел России и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи завершили переговоры в Доме приемов МИД РФ. Встреча длилась более трех часов.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Лавров 1 ноября встретился с коллегой из КНДР на Ярославском вокзале. Встреча началась на месте, где была открыта мемориальная доска по случаю визита в СССР в 1949 году Ким Ир Сена.

В МИД РФ отмечали, что в соответствии с подписанным договором о стратегическом партнерстве Россия и КНДР будут регулярно проводить консультации по вопросам двусторонних отношений и международной политики.

Ранее Россия и КНДР подтвердили приверженность выполнению договора о партнерстве.