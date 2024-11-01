Лавров и глава МИД КНДР завершили переговоры в Москве

Министры иностранных дел России и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи завершили переговоры в Доме приемов МИД РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры дипломатов продлились более трех часов.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что Лавров 1 ноября встретился с коллегой из КНДР на Ярославском вокзале. Встреча началась на месте, где была открыта мемориальная доска по случаю визита в СССР в 1949 году Ким Ир Сена.

В МИД РФ отмечали, что в соответствии с подписанным договором о стратегическом партнерстве Россия и КНДР будут регулярно проводить консультации по вопросам двусторонних отношений и международной политики.

24 октября Государственная дума ратифицировала бессрочный договор, согласно которому Россия и Северная Корея помогут друг другу в случае нападения. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, в договоре нет никаких дополнительных приложений, документ призван обеспечить безопасность на Корейском полуострове.

Ранее Путин заявил о дружбе и доверии между Россией и КНДР.