Лавров встретился с главой МИД КНДР на Ярославском вокзале

Министр иностранных дел России встретился с коллегой из КНДР Цой Сон Хи на Ярославском вокзале. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат отметила, что российский министр встретил коллегу с букетом цветов. 1 ноября в Москве пройдут переговоры глав внешнеполитических министерств.

«Встреча началась на Ярославском вокзале, где была открыта мемориальная доска по случаю визита в СССР в 1949 году Ким Ир Сена. Затем общение продолжится в Особняке МИД», — написала Захарова.

29 октября посольство России в КНДР сообщило, что Цой Сон Хи отправилась в Россию с официальным визитом. В диппредставительстве уточнили, что поездка пройдет в рамках стратегического диалога.

30 октября Захарова заявила, что Цой Сон Хи во время официального визита в Москву проведет стратегические консультации с Лавровым. Представитель МИД подчеркнула, что о других деталях и дате встречи будет сообщено дополнительно.

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