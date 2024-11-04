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Экс-глава МИД Австрии похвалила уровень безопасности жизни в России

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: жизнь в России безопаснее, нормальнее и свободнее

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Максим Блинов/РИА Новости

Проживающая в России экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила о высоком уровне безопасности в России. Об этом она рассказала в беседе с «Известиями».

«Я знаю много людей, которые хотели бы переехать в Россию, потому что они считают Россию, если можно так выразиться, нормальной, это также то, что я чувствую, это более нормально», — сказала она.

Кнайсль также добавила, что в России отношения между мужчинами и женщинами «более нормальные». Она отметила, что выбрала жизнь в сельской местности и благодарна этой возможности.

Незадолго до этого Кнайсль заявляла, что российские женщины всегда остаются леди, независимо от места их работы, что отличает их от работниц немецких компаний.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что российские женщины умеют сочетать профессиональные достижения и семью.

Ранее Кнайсль дала карьерный совет молодежи.

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