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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль дала карьерный совет молодежи

Карин Кнайсль посоветовала молодежи стремиться к профессиональной самореализации

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Максим Блинов/РИА Новости

Бывшая глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль, выступая на XIII Петербургском международном газовом форуме, посоветовала молодежи сосредотачиваться не на карьере, а на занятии, которое позволит добиться профессиональной самореализации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не ищите работу, не ищите карьеру, постарайтесь прислушаться к себе», — отметила она.

Она напомнила, что работа — это то, что выполняют ради заработка. А карьера может разрушить и здоровье, и семью, если ей посвящать слишком много времени. Кнайсль призвала юношей и девушек стремиться к профессиональной работе и не поступаться своей совестью.

Международный газовый форум проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 11 октября.

В среду, 9 ноября, стало известно, что большинство россиян считают Москву лучшим городом для построения карьеры — об этом заявили 72% участников социсследования сервиса по поиску работы SuperJob. Второе место занял Санкт-Петербург (57%).

Ранее Настасья Самбурская призналась, что выбрала профессию актрисы из-за денег.

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