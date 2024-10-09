Экс-глава МИД Австрии Кнайсль дала карьерный совет молодежи

Бывшая глава МИД Австрии, руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ Карин Кнайсль, выступая на XIII Петербургском международном газовом форуме, посоветовала молодежи сосредотачиваться не на карьере, а на занятии, которое позволит добиться профессиональной самореализации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не ищите работу, не ищите карьеру, постарайтесь прислушаться к себе», — отметила она.

Она напомнила, что работа — это то, что выполняют ради заработка. А карьера может разрушить и здоровье, и семью, если ей посвящать слишком много времени. Кнайсль призвала юношей и девушек стремиться к профессиональной работе и не поступаться своей совестью.

Международный газовый форум проходит в Санкт-Петербурге с 8 по 11 октября.

В среду, 9 ноября, стало известно, что большинство россиян считают Москву лучшим городом для построения карьеры — об этом заявили 72% участников социсследования сервиса по поиску работы SuperJob. Второе место занял Санкт-Петербург (57%).

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