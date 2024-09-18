Путин назвал секрет российских женщин, который не могут разгадать мужчины

Российские женщины умеют сочетать профессиональные достижения и семью, это секрет, который мужчинам разгадать невозможно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Евразийского женского форума, передает РИА Новости.

Российский лидер отметил, что политика страны строится на интересах женщин, принимаются меры для того, чтобы женщины могли достигать успехов в профессии и в то же время быть хранительницами семейного очага.

«Знаем, что сочетать это очень нелегко, но наши женщины умеют это делать и оставаться при таких нагрузках красивыми, нежными, обаятельными. Обладают таким секретом, который мужчинам разгадать невозможно», — сказал Путин.

12 сентября Путин заявил, что число желающих уехать в РФ из стран, где насаждаются «извращенные» установки, растет. Он отметил, что решение принимать иностранцев, не согласных с ценностями в их странах «принято в ответ на растущий поток обращений из стран, где людей, по сути, лишают свободы выбора».

Ранее Путин заявил, что человечество столкнулось с серьезными проблемами.