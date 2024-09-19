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Экс-глава МИД Австрии оценила российских женщин

Экс-глава МИД Австрии: женщины в России остаются леди независимо от места работы

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Валерий Мельников/РИА Новости

Российские женщины всегда остаются леди, независимо от места ее работы, что отличает их от работниц немецких компаний. Об этом РИА Новости заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

«Женщины в России смогли остаться леди. Я всегда поражалась женщинам, которые работают в горной промышленности или водителями автобусов, и при этом они все равно остаются леди», — сказала экс-глава ведомства.

Кнайсль сравнила российских работниц с сотрудницами немецких компаний. По ее словам, в Германии можно часто встретить тип «Ангелы Меркель» — женщин, которые «в какой-то степени превратились в мужчину».

Однако экс-министр подчеркнула, что способность женщин оставаться леди присуща не только россиянкам, но и жительницам Центральной Европы.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что российские женщины умеют сочетать профессиональные достижения и семью. Глава государства отметил, что это секрет, который мужчинам разгадать невозможно.

Ранее экс-глава МИД Австрии сделала комплимент Путину.

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