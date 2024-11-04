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Трамп придумал «способ» избавиться гигантского госдола США

Трамп предложил «перевести» госдолг США в криптовалюту

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп придумал «способ» избавиться от гигантского госдолга США. Об этом он рассказал на частной встрече со своими сторонниками, видео опубликовало издание URA.RU.

«Может быть, мы выплатим 35 триллионов долларов США в криптовалюте. Я напишу на маленьком листке бумаги: «35 триллионов долларов в криптовалюте — у нас нет долга». Мне это нравится», — заявил Трамп.

До этого американский предприниматель Илон Маск заявил, что Соединенным Штатам из-за больших государственных расходов может грозить банкротство.

В 2023 году мировой госдолг преодолел отметку в $100 трлн. Около трети этого долга приходится на США. В июле текущего года задолженность Штатов впервые в истории превысила $35 трлн. Согласно прогнозам аналитиков, размер американского госдолга в следующем десятилетии может достигнуть $54 трлн.

Ранее минфин США отчитался о росте дефицита бюджета.

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