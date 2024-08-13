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Дефицит бюджета США вырос в июле

Минфин США: дефицит бюджета в июле вырос на 10,4%

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«Газета.Ru»

Дефицит бюджета США по итогам июля вырос на 10,4% год к году и достиг $243,7 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского минфина.

При этом с начала текущего финансового года (с 1 октября 2023-го) дефицит госбюджета Штатов, напротив, снизился на 6% по сравнению с предыдущим аналогичным отчетным периодом — до $1,517 трлн с $1,613 трлн.

В прошлом месяце государственный долг США впервые в истории преодолел отметку в $35 трлн. Согласно прогнозам, через десять лет объем задолженности Штатов превысит $50 трлн, или 122% ВВП страны. При этом общий мировой госдолг на конец прошлого года составлял порядка $100 трлн.

Экономисты допускают, что экономика США может сползти в рецессию до конца текущего года.

Ранее экономист рассказал, что ждет мировую экономику после начала рецессии в США.

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