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Госдолг США достиг рекордных показателей

Госдолг США впервые превысил $35 трлн

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Reuters

Государственный долг Соединенных Штатов впервые в истории превысил отметку $35 трлн. Это следует из данных, обнародованных министерством финансов США.

Американский госдолг достиг рекордного показателя. В начале года он превысил отметку $34 трлн. По прогнозам бюджетного управления конгресса США, госдолг страны в 2034 году превысит $50 трлн, что будет составлять более 122% от ВВП страны.

20 июля стало известно, что Россия в мае сократила вложения в американские гособлигации до $45 млн. Объем вложений в долгосрочные бумаги снизился до $42 млн с апрельских $45 млн. Между тем вложения РФ в краткосрочные госбонды выросли до $3 млн с $1 млн месяцем ранее.

12 июля сообщалось, что в прошлом году мировой общий государственный долг превысил отметку в 100 триллионов долларов и продолжает расти быстрыми темпами по сравнению с мировой экономикой.

Директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак заявляла, что действия Соединенных Штатов в последние годы привели к тому, что дефицит бюджета страны стал слишком высоким.

Ранее Минфин США обязал держателей активов РФ отчитаться об их наличии.

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