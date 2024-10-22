Маск заявил о возможном банкротстве США

Соединенным Штатам из-за больших государственных расходов может грозить банкротство. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил американский предприниматель Илон Маск.

По его мнению, если правительство радикально не сократит государственные расходы, то Америка, подобно человеку, который взял на себя слишком много, превратится в фактического банкрота.

Мультимиллиардер отметил, что проценты по долгу быстро поглощают все поступления от налогов, не оставляя средств на критические нужды.

3 октября сообщалось, что государственный долг США за два дня вырос на рекордные $347,6 млрд.

В 2023 году мировой госдолг преодолел отметку в $100 трлн. Около трети этого долга приходится на США. В июле текущего года задолженность Штатов впервые в истории превысила $35 трлн. Согласно прогнозам аналитиков, размер американского госдолга в следующем десятилетии может достигнуть $54 трлн.

Ранее Минфин США отчитался о росте дефицита бюджета.