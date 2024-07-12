Мировой госдолг превысил $100 трлн

В прошлом году мировой общий государственный долг превысил отметку в 100 триллионов долларов и продолжает расти быстрыми темпами по сравнению с мировой экономикой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка и Международного валютного фонда.

В РИА Новости изучили информацию о 178 экономиках, которые представили данные о ВВП за 2023 год к середине года. Консолидированный государственный долг учитывает задолженность центральных правительств, регионов и муниципалитетов.

Таким образом, в прошлом году мировой государственный долг увеличился на 5,8%, достигнув отметки в 101 триллион долларов. В то же время мировой ВВП вырос на 4,2% в номинальном выражении и достиг 105,4 триллиона долларов.

Это привело к тому, что соотношение общего мирового долга к ВВП составило 95,8% по сравнению с 94,5% в предыдущем году.

США имеют самый высокий государственный долг в размере 37,5 триллиона долларов, что составляет 35,6% мировой экономики. На втором месте находится Китай с долгом в 14,9 триллиона долларов или 14,1% от мирового ВВП.

Государственный долг обеих стран увеличился на 6% и 8% соответственно за прошлый год, а их доля в мировой экономике увеличилась на 0,8 процентных пункта для США и на 0,5 процентного пункта для Китая.

Россия занимает 28-е место по объему консолидированного государственного долга. За год размер ее долга сократился на 12%, до 321,3 миллиарда долларов, что составляет 0,3% мировой экономики.

Ранее в МВФ признали, что дефицит бюджета США стал слишком большим.