СМИ узнали, кто может сменить Максима Егорова на посту главы Тамбовской области

Участник кадровой программы «Время героев» Евгений Первышов может занять должность губернатора Тамбовской области. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента РФ.

В материале уточняется, что в случае назначения мужчина возглавит администрацию региона вместо Максима Егорова. Последний объявил о своей отставке с поста губернатора Тамбовской области.

Евгений Первышов родился в 1976 году. В ноябре 2016 года он стал заместителем мэра города Краснодар, а в декабре того же года занял должность главы населенного пункта.

Впоследствии политик выдвинул свою кандидатуру на выборах в Государственную думу РФ и попал в парламент в сентябре 2021 года. После начала специальной военной операции Первышов заявил о намерении отправиться в зону боевых действий, где находился до осени следующего года. С мая 2024 года законодатель начал обучение в рамках кадровой программы «Время героев» для военнослужащих.

14 июня текущего года мужчина принял участие во встрече бойцов СВО с президентом страны Владимиром Путиным. В ходе мероприятия Первышов рассказал главе государства, как попал на фронт, чем сильно удивил его.

4 ноября 2024 года губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил о решении досрочно сложить с себя соответствующие полномочия. По словам главы региона, ему предложили заняться выполнением задач на федеральном уровне.

Ранее патриарх Кирилл высказался о подготовке героев СВО для государственного управления.