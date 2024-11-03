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Патриарх Кирилл высказался о подготовке героев СВО для госуправления

Патриарх Кирилл счел своевременной идею подготовки управленцев из героев СВО

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Возможность участия бойцов спецоперации в программе по подготовке управленческих кадров — очень современная инициатива, Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками президентской программы «Время героев», сообщили на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

По его словам, благодаря этой «правильной идее» проявляется забота о будущем нашего Отечества.

Предстоятель РПЦ добавил, что приобретенная на фронте решительность и профессиональный опыт способны принести «добрые плоды».

Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, который также принял участие во встрече, выразил уверенность, что наставления патриарха помогут участникам программы «Время героев».

В минувшую пятницу, 1 ноября, стало известно, что участника программы «Время героев» Сергея Жигалкина назначили заместителем министра цифрового и технологического развития Сахалинской области. Об этом сообщается в Telegram-канале программы.

Ранее участник программы «Время героев» получил премию «Золотой пояс».

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