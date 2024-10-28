МИД ФРГ отреагировал на видео с проигнорированной в Китае Бербок

Информация о том, что главу МИД ФРГ Анналену Бербок никто не встретил в аэропорту во время ее визита в Китай или Индию, не соответствует действительности. Об этом сообщил официальный представитель МИД Германии Себастьян Фишер, слова которого передает РИА Новости.

«Видео не из Индии. Утверждается также, что оно из Китая. Это тоже неверно. Речь идет о посадке рейса главы МИД в Малайзии. Из-за недоразумения самолет припарковался не там, где должен был», — сказал он.

28 октября сообщалось, Бербок по прибытии в Китай в рамках официального визита никто из официальных лиц КНР не встретил у трапа самолета. Отмечается, что визит Бербок в Китай ранее не анонсировался, однако слухи о ее возможной поездке появлялись в СМИ. Так, глава внешнеполитического ведомства ФРГ собирается обсудить события на Украине и конфликт на Ближнем Востоке.

В сентябре 2023 года Анналена Бербок попала в скандал в связи с высказываниями о председателе КНР Си Цзиньпине. В интервью американскому телеканалу Fox News она заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является «диктатором», для которого успешное проведение СВО на Украине стало бы «сигналом». Бербок отметила, что ситуация, при которой конфликт закончился бы победой России, стала бы «знаком таким диктаторам этого мира, как Си».

Ранее немецкий генерал в отставке раскритиковал главу МИД ФРГ Бербок.