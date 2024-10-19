Немецкий генерал в отставке раскритиковал главу МИД ФРГ Бербок

Генерал Бундесвера в отставке и депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Йоахим Вундрак в ходе своего выступления в Бундестаге раскритиковал главу МИД Германии Анналену Бербок за агрессивную риторику в адрес России. Информация об этом опубликована на сайте немецкого парламента.

По словам Вундрака, Германия не находится в состоянии войны с Россией. Он призвал «сделать все», чтобы этого не произошло. Также генерал подчеркнул, что ослаблять Россию не в интересах Германии или пытаться одержать победу военным путем через Украину.

«Возможно, в интересах Германии не поддерживать долгую и кровавую войну на истощение», — поделился генерал в отставке.

До этого глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок говорила, что российский лидер Владимир Путин якобы не хочет говорить с канцлером ФРГ Олафом Шольцем по телефону.

Ранее журналист иронично прокомментировал готовность Шольца к переговорам с Путиным.