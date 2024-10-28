Бербок никто не встретил по прибытии в Китай

Министра иностранных дел Германии Анналену Бербок по прибытии в Китай в рамках официального визита никто из официальных лиц КНР не встретил у трапа самолета. На видеозапись обратила внимание «Комсомольская правда».

Отмечается, что визит Бербок в Китай ранее не анонсировался, однако слухи о ее возможной поездке появлялись в СМИ. Так, глава внешнеполитического ведомства ФРГ собирается обсудить события на Украине и конфликт на Ближнем Востоке.

В сентябре 2023 года Анналена Бербок попала в скандал в связи с высказываниями о председателе КНР Си Цзиньпине. В интервью американскому телеканалу Fox News она заявила, что председатель КНР Си Цзиньпин является «диктатором», для которого успешное проведение СВО на Украине стало бы «сигналом». Бербок отметила, что ситуация, при которой конфликт закончился бы победой России, стала бы «знаком таким диктаторам этого мира, как Си».

Она также заявляла, что Китай представляет вызов «основам того, как мы вместе живем в этом мире», а также сложившемуся международному порядку, и Германия будет работать с такими странами, как Австралия, для деэскалации напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее Бербок назвала условие «конца» Украины.