Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал усилить дипломатические попытки для урегулирования конфликта на Украине, поскольку поставки оружия Киеву не смогли изменить ситуацию. Его слова приводит Tagesspiegel.

«Стратегия прекращения войны на поле боя не принесла ощутимого прогресса за два с половиной года, несмотря на военную помощь. Пришло время попытаться более дипломатично подойти к вопросу», — указал Кречмер.

Он также поддержал идею по созданию контактной группы из Германии, Франции, Британии и Польши для обсуждения европейского порядка по окончании конфликта Москвы и Киева.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявлял о готовности обсудить с президентом России Владимиром Путиным урегулирование конфликта на Украине. При этом Шольц сказал, что возможные усилия по достижению мира нельзя принимать «за спиной Украины и без согласования с партнерами».

1 октября газета Die Zeit со ссылкой на источники в правительстве Германии писала, что канцлер страны хочет созвониться с российским лидером.

Позднее ТАСС со ссылкой на источник в кабмине ФРГ сообщал, что Шольц готов провести телефонный разговор с Путиным, это не является табу, поскольку канцлер подчиняет «все это цели положить конец войне». Однако глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок заявляла, что Путин якобы не хочет говорить с канцлером ФРГ по телефону.

Ранее на Западе объяснили, что на самом деле подразумевает «план победы» Зеленского.