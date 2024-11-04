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Лавров заявил, что США готовят авантюру по вовлечению Европы в войну с Россией

Лавров заявил, что США готовят Европу к прямому конфликту с Россией

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Sergei Bobylyov/Reuters

Соединенные Штаты готовят Европу к вступлению в прямой конфликт с Россией. С таким заявлением выступил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на международном симпозиуме «Создавая будущее», сообщает РИА Новости.

По его словам, США готовят авантюру по вовлечению Европы в прямой вооруженный конфликт с Россией на случай, «если режим Зеленского не справится».

Ранее Сергей Лавров отметил бесполезность попыток вести войну до победы с ядерной державой, такой как Россия. Он добавил, что США и Великобритания готовят Европу к самоубийственной авантюре против России. Кроме того, он призвал страны, предлагающие мирные инициативы по Украине, учитывать необходимость устранения коренных причин конфликта.

Также министр напомнил, что Россия открыта для диалога с Западом и не собирается отгораживаться от него.

До этого Владимир Путин заявил, что стремление недоброжелателей навредить России — это иллюзорные расчеты, которые могут делать только те, кто не знает историю страны. Также недружественные государства не учитывают единство, силу духа и сплоченность русского народа, которые формировались веками.

Ранее аналитик раскрыл, что США подготовили Украине вместо членства в НАТО.

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