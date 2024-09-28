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Лавров заявил о бессмысленности войны с ядерной державой

Лавров: попытки воевать до победы с ядерной державой бессмысленны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил бесполезность попыток вести войну до победы с ядерной державой, такой как Россия. Это заявление он сделал в ходе своего выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Лавров добавил, что США и Великобритания готовят Европу к самоубийственной авантюре против России.

Кроме того, он призвал страны, предлагающие мирные инициативы по Украине, учитывать необходимость устранения коренных причин конфликта.

Также министр напомнил, что Россия открыта для диалога с Западом и не собирается отгораживаться от него.

Лавров отметил, что США могут повлиять и на конфликт на Ближнем Востоке, потребовав его остановку в секторе Газа, а также на границе Израиля и Ливана. Он подчеркнул, что конфликт в регионе может быть прекращен быстро и эффективно.

19 сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что призывы Европарламента к странам ЕС разрешить Киеву бить по территории РФ дальнобойным оружием ведет в новой мировой войне.

Ранее в Кремле назвали корректировку ядерной доктрины зеркальным ответом Западу.

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