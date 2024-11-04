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Аналитик раскрыл, что США подготовили Украине вместо членства в НАТО

Аналитик Суслов: Запад не примет Украину в НАТО, но сохранит военную поддержку

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Thomas Peter/Reuters

Украина не добьется формального членства в НАТО, однако для Соединенных Штатов важна близость Киева с военным блоком. Такую точку зрения высказал замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов в беседе с РИА Новости.

По его словам, формального членства Украины в НАТО не будет, но для Вашингтона и Киева важна «тесная интеграция и очень интенсивное сотрудничество» республики и военного блока. Североатлантический альянс продолжит поставлять оружие, тренировать солдат ВСУ и оказывать иную помощь, что будет неприемлемым для России, указал Суслов.

Эксперт предположил, что Камала Харрис сохранит приверженность формуле о необратимости вступления Украины в НАТО, и даже обсудит «западногерманскую формулу» о том, что, когда в конфликте наступит стабилизация, Киев мог бы стать членом НАТО.

До этого Владимир Зеленский понадеялся, что страны Запада предоставят Киеву приглашение на вступление в НАТО в международно признанных границах республики. Он считает, что юридически «никто признавать оккупированные территории территориями других государств не будет». По словам Зеленского, для него «принципиальной вещью» является приглашение Украины в НАТО во время конфликта с Россией, и чтобы оно было «в международно признанных границах».

Ранее экс-глава МИД Литвы назвал «лучший сценарий» исхода конфликта для Украины.

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