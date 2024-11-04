В Боливии в ходе беспорядков пострадали более 90 правоохранителей

Десятки сотрудников правоохранительных органов пострадали в результате столкновений со сторонниками бывшего президента Боливии Эво Моралеса, которые уже более 20 дней перекрывают дороги на территории страны. Об этом заявил министр внутренних дел республики Карлос дель Кастильо, пишет ТАСС.

«За 21 день пострадали 92 представителя полиции. В ходе последней операции [по стабилизации ситуации в государстве] 44 сотрудника правоохранительных органов были ранены или получили травмы», — рассказал глава профильного ведомства.

Он уточнил, что всего к обеспечению порядка в Боливии были привлечены свыше 11 тыс. полицейских.

По словам дель Кастильо, при освещении акций протеста 35 корреспондентов подверглись нападениям. К текущему моменту 164 участника демонстраций были задержаны, при этом многих из них «практически обязали выходить на улицы» против их воли.

27 октября министерство иностранных дел Боливии заявило, что Моралес пытается дестабилизировать ситуацию в республике. Как рассказали в ведомстве, сторонники бывшего президента уже 13 дней блокируют дороги на территории страны и тем самым мешают поставкам топлива и продуктов.

2 ноября телеканал Bolivia TV сообщил о захвате военной части в городе Вилья-Тунари. Объект оказался под контролем протестующих, которые взяли в заложники гражданский персонал и солдат. Участники демонстраций пообещали отпустить людей, если власти прекратят операции по разблокировке дорог.

На следующий день стало известно, что сторонники Моралеса напали уже на три военные части.

Ранее экс-президент Боливии объявил голодовку.