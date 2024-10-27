МИД Боливии обвинил экс-президента Моралеса в дестабилизации страны

Власти Боливии предупреждают международное сообщество о том, что экс-президент страны Эво Моралес осуществляет действия по дестабилизации ситуации в стране. Об этом сообщил МИД страны.

«МИД Боливии заявляет перед международным сообществом, что в нашей стране осуществляется серия дестабилизирующих действий под руководством экс-президента Эво Моралеса», — говорится в сообщении.

По данным МИД Боливии, эти действия нацелены на нарушение демократического порядка в стране. Ведомство уточняет, что действия по дестабилизации усилились в последние 13 дней. В качестве примера были приведены блокада основных дорог, соединяющих запад и восток страны, нарушение регулярного снабжения страны топливом, а также продуктами и лекарствами.

25 сентября экс-президент Боливии Эво Моралес заявил о намерении вновь баллотироваться на выборах главы государства. По словам политика, он решил согласиться на многочисленные просьбы боливийцев о выдвижении в кандидаты в президенты страны.

Таким образом, глава государства Луис Арсе и Моралес хотят бороться за пост президента в 2025 году. Оба представляют крупнейшее в стране левое «Движение к социализму».

Ранее прокуратура попросила арестовать бывшего президента Боливии.