В Боливии сторонники Моралеса захватили военную часть

Сторонники экс-президента Боливии Эво Моралеса в Вилья-Тунари захватили военную часть, сообщает телеканал Bolivia TV.

Активисты удерживают солдат и требуют прекратить операцию по разблокировке дорог.

Командующий вооруженными силами генерал Херардо Сабала напрямую обратился к тем, кто взял в заложники военнослужащих и гражданский персонал.

«Не трогайте моих солдат и их инструкторов», — призвал командующий.

Генерал призвал их мирно покинуть захваченные военные объекты. При этом он предупредил, что не позволит использовать боевое оружие этих подразделений «для создания хаоса или внутренней конфронтации».

В Боливии проходит масштабная операция по разблокировке дорог, которые перекрывают протестующие. Демонстранты, в частности, призывают остановить расследование против Моралеса, которого подозревают в растлении несовершеннолетней и торговле людьми.

В конце октября министерство иностранных дел Боливии заявило, что в стране организована серия дестабилизирующих действий под руководством экс-президента Моралеса. По данным МИД Боливии, эти действия нацелены на нарушение демократического порядка. В качестве примера были приведены блокада основных дорог, соединяющих запад и восток страны, нарушение регулярного снабжения страны топливом, а также продуктами и лекарствами.

25 сентября Моралес сообщил о намерении вновь баллотироваться на выборах главы государства. По словам политика, он решил согласиться на многочисленные просьбы боливийцев о выдвижении в кандидаты в президенты страны.

Ранее бывшего президента Боливии обвинили в стрельбе по полицейским.