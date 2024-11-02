Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Боливии сторонники Моралеса захватили военную часть

Bolivia TV: в Боливии протестующие сторонники экс-президента Моралеса захватили военную часть

close
David Mercado/Reuters

Сторонники экс-президента Боливии Эво Моралеса в Вилья-Тунари захватили военную часть, сообщает телеканал Bolivia TV.

Активисты удерживают солдат и требуют прекратить операцию по разблокировке дорог.

Командующий вооруженными силами генерал Херардо Сабала напрямую обратился к тем, кто взял в заложники военнослужащих и гражданский персонал.

«Не трогайте моих солдат и их инструкторов», — призвал командующий.

Генерал призвал их мирно покинуть захваченные военные объекты. При этом он предупредил, что не позволит использовать боевое оружие этих подразделений «для создания хаоса или внутренней конфронтации».

В Боливии проходит масштабная операция по разблокировке дорог, которые перекрывают протестующие. Демонстранты, в частности, призывают остановить расследование против Моралеса, которого подозревают в растлении несовершеннолетней и торговле людьми.

В конце октября министерство иностранных дел Боливии заявило, что в стране организована серия дестабилизирующих действий под руководством экс-президента Моралеса. По данным МИД Боливии, эти действия нацелены на нарушение демократического порядка. В качестве примера были приведены блокада основных дорог, соединяющих запад и восток страны, нарушение регулярного снабжения страны топливом, а также продуктами и лекарствами.

25 сентября Моралес сообщил о намерении вновь баллотироваться на выборах главы государства. По словам политика, он решил согласиться на многочисленные просьбы боливийцев о выдвижении в кандидаты в президенты страны.

Ранее бывшего президента Боливии обвинили в стрельбе по полицейским.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами