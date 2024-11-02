Экс-президент Боливии объявил голодовку

Бывший президент Боливии Эво Моралес обратился к своим сторонникам с просьбой разблокировать дороги и объявил голодовку до тех пор, пока действующие власти не пойдут на переговоры. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Мы объявим голодовку. Правительство должно отвести всех военных и полицию. Диалог — это единственная дорога», — написал Моралес.

2 ноября стало известно, что сторонники Эво Моралеса в Вилья-Тунари захватили военную часть. Активисты удерживают солдат и требуют прекратить операцию по разблокировке дорог. Командующий вооруженными силами генерал Херардо Сабала напрямую обратился к тем, кто взял в заложники военнослужащих и гражданский персонал.

В Боливии проходит масштабная операция по разблокировке дорог, которые перекрывают протестующие. Демонстранты, в частности, призывают остановить расследование против Моралеса, которого подозревают в растлении несовершеннолетней и торговле людьми.

Ранее Моралеса обвинили в стрельбе по полицейским.