В Боливии сторонники Моралеса взяли в заложники более 200 военных

В Боливии сторонники экс-президента Эво Моралеса напали на три воинские части и взяли в плен свыше 200 военнослужащих. Об этом сообщает портал Cadena TV, опубликовав в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) соответствующее заявление министерства иностранных дел страны.

«Накануне три воинские части подверглись нападению нерегулярных группировок в Чапаре, в департаменте Кочабамба, взято в заложники более двухсот военнослужащих из этих частей», — говорится заявлении от 2 ноября.

В МИД Боливии подчеркнули, что захватчики присвоили оружие вооруженных сил, которое находилось на территории военных частей, что «является тяжким преступлением» и «представляет собой риск и угрозу» для населения страны.

В конце октября министерство иностранных дел Боливии заявило, что в стране организована серия дестабилизирующих действий под руководством экс-президента Моралеса. По данным МИД Боливии, эти действия нацелены на нарушение демократического порядка. В качестве примера были приведены блокада основных дорог, соединяющих запад и восток страны, нарушение регулярного снабжения страны топливом, а также продуктами и лекарствами.

Ранее экс-президент Боливии объявил голодовку.