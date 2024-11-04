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Стало известно, сколько американцев досрочно проголосовали на выборах президента

Более 78 млн американцев проголосовали досрочно на выборах президента

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CNP/AdMedia/Global Look Press

Свыше 78 млн граждан США воспользовались возможностью досрочного голосования перед выборами, которые состоятся 5 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Университета штата Флорида.

В публикации отмечается, что более 42,6 млн американцев лично посетили избирательные участки, еще около 35,3 млн граждан США проголосовали по почте.

По данным университета, число зарегистрированных избирателей в Соединенных Штатах составляет порядка 168 млн человек. Наибольшая активность отмечается в штате Техас (8,9 млн голосов), во Флориде (8,1 млн), Калифорнии (7,9 млн), Северной Каролине (4,4 млн) и Джорджии (4 млн).

3 ноября кандидат в президенты США от Демократической партии, действующий вице-президент страны Камала Харрис проголосовала на выборах главы государства по почте, выразив при этом уверенность в победе.

Заключительный общенациональный опрос телеканала NBC News показал, что Харрис и кандидат в президенты от республиканцев получили по 49% голосов зарегистрированных избирателей.

В тот же день сообщалось, что Трамп, по мнению букмекеров, имеет больше шансов победить на выборах главы государства, чем Харрис.

Ранее большинство американцев сочли, что Трамп не признает поражение на выборах.

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Выборы в США - 2024
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