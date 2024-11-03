Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп и Камала Харрис, которая избирается от демократов, идут вровень перед президентскими выборами в стране. Это демонстрирует заключительный общенациональный опрос телеканала NBC News.

Оба кандидата получили по 49% голосов зарегистрированных избирателей.

Согласно опросу, значительная часть граждан поддерживает Харрис из-за того, что она выступает за право женщин на аборты. Также она воспринимается избирателями как защитник среднего класса.

Трамп же заручился поддержкой граждан, так как многие недовольны нынешнем курсом США. Также избиратели отмечают существенное преимущество экс-президента в вопросах экономики и стоимости жизни, которые больше всего заботят многих американцев.

При этом 3 ноября сообщалось, что Трамп, по мнению букмекеров, имеет больше шансов победить на выборах главы государства, чем Камала Харрис. Согласно их расчетам, вероятность выигрыша бывшего президента превышает 60%, Камалы Харрис — ниже 40%. Отмечается, что при этом букмекерские конторы ранее никогда не называли Трампа фаворитом президентских кампаний.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Ранее в США заявили, что ВСУ могут сдаться в случае победы Трампа на выборах.