Американцы считают, что Трамп не примет возможное поражение на выборах

Большинство зарегистрированных американских избирателей считают, что кандидат на пост президента США Дональд Трамп не признает своего возможного поражения на предстоящих президентских выборах. Это следует из опроса CNN/SSRS.

Согласно исследованию, 69% участников опроса считают, что республиканец не признает результатов выборов при поражении. Еще 30% придерживаются противоположной точки зрения. 1% опрошенных американцев затруднились ответить.

До этого Times со ссылкой на опрос YouGov писал, что более 25% жителей США уверены в том, что в стране может начаться гражданская война после президентских выборов.

«Более четверти американцев считают, что после президентских выборов в этом году может начаться гражданская война», - говорится в сообщении издания.

Ранее в США рассказали, как Трамп может проиграть выборы, но все равно стать президентом.