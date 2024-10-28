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Американцы считают, что Трамп не примет возможное поражение на выборах

Большинство американцев считают, что Трамп не признает поражение на выборах

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Jabin Botsford/Reuters

Большинство зарегистрированных американских избирателей считают, что кандидат на пост президента США Дональд Трамп не признает своего возможного поражения на предстоящих президентских выборах. Это следует из опроса CNN/SSRS.

Согласно исследованию, 69% участников опроса считают, что республиканец не признает результатов выборов при поражении. Еще 30% придерживаются противоположной точки зрения. 1% опрошенных американцев затруднились ответить.

До этого Times со ссылкой на опрос YouGov писал, что более 25% жителей США уверены в том, что в стране может начаться гражданская война после президентских выборов.

«Более четверти американцев считают, что после президентских выборов в этом году может начаться гражданская война», - говорится в сообщении издания.

Ранее в США рассказали, как Трамп может проиграть выборы, но все равно стать президентом.

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