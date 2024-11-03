Камала Харрис досрочно проголосовала по почте

Кандидат в президенты США от Демократической партии, действующий вице-президент страны Камала Харрис проголосовала на выборах главы государства по почте, выразив при этом уверенность в победе. Об этом, ссылаясь на видеообращение политика к избирателям, сообщает РИА Новости.

По словам Харрис, предстоящая президентская гонка будет носить напряженный характер. Кандидат в президенты призвала американцев выразить свою позицию на выборах, подчеркнув, что их голоса имеют решающее значение.

Харрис попросила избирателей воспользоваться интернет-ресурсами для планирования предстоящего 5 ноября голосования.

Кандидат в президенты выразила уверенность в том, что она победит.

3 ноября заключительный общенациональный опрос телеканала NBC News показал, что Харрис и кандидат в президенты от республиканцев получили по 49% голосов зарегистрированных избирателей.

В тот же день сообщалось, что Трамп, по мнению букмекеров, имеет больше шансов победить на выборах главы государства, чем Харрис.

Ранее большинство американцев сочли, что Трамп не признает поражение на выборах.