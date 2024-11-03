Букмекеры впервые назвали Трампа фаворитом

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп по мнению букмекеров имеет больше шансов победить на выборах главы государства, чем его оппонентка из Демократической партии Камала Харрис. Об этом сообщает РБК.

Согласно их расчетам, вероятность выигрыша бывшего президента превышает 60%, Камалы Харрис — ниже 40%. Отмечается, что при этом букмекерские конторы ранее никогда не называли Трампа фаворитом президентских кампаний.

В сентябре сообщалось, что американские букмекеры повысили шансы кандидата-республиканца на победу на предстоящих выборах президента после второго предполагаемого покушения на него.

Также опрос компании AtlasIntel показал, что Трамп опережает своего оппонента Камалу Харрис во всех колеблющихся штатах. По данным опроса, Трамп опережает Харрис как минимум на 1% в каждом колеблющемся штате.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Ранее большинство американцев сочли, что Трамп не признает поражение на выборах.