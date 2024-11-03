Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Букмекеры впервые назвали Трампа фаворитом

Букмекеры впервые назвали Дональда Трампа фаворитом на выборах президента США

close
Julia Demaree Nikhinson/AP

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп по мнению букмекеров имеет больше шансов победить на выборах главы государства, чем его оппонентка из Демократической партии Камала Харрис. Об этом сообщает РБК.

Согласно их расчетам, вероятность выигрыша бывшего президента превышает 60%, Камалы Харрис — ниже 40%. Отмечается, что при этом букмекерские конторы ранее никогда не называли Трампа фаворитом президентских кампаний.

В сентябре сообщалось, что американские букмекеры повысили шансы кандидата-республиканца на победу на предстоящих выборах президента после второго предполагаемого покушения на него.

Также опрос компании AtlasIntel показал, что Трамп опережает своего оппонента Камалу Харрис во всех колеблющихся штатах. По данным опроса, Трамп опережает Харрис как минимум на 1% в каждом колеблющемся штате.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Ранее большинство американцев сочли, что Трамп не признает поражение на выборах.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами