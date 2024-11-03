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Филиппо возмутился словами Зеленского о недостаточной реакции Запада

Филиппо призвал Запад отказаться от помощи Украине после обвинений Зеленского

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Panoramic/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал Европу полностью прекратить финансовую и военную поддержку Украины. Он высказал данное мнение в социальной сети X, прокомментировав слова Владимира Зеленского, который оценил реакцию Запада на возможное введение войск КНДР на Украину как «нулевую».

«Теперь Зеленский называет своих «союзников» по НАТО «нулями», которые «ничего не делают»! И это после того, как дали ему, напомним, десятки миллиардов евро и тонны оружия!» — написал Филиппо.

Политик также подчеркнул, что просьба Зеленского к НАТО о введении войск на Украину выглядит как открытая манипуляция.

«Хватит, эта афера затянулась! Давайте перестанем помогать Зеленскому деньгами и оружием» — резюмировал Филиппо.

На днях Зеленский заявил, что мир недостаточно сильно отреагировал на заявления о якобы пребывании военных КНДР на территории России. До сих пор в Киеве слышали некоторую реакцию, «но она недостаточно сильна», добавил украинский лидер.

До этого Пентагон выступил с утверждением, что порядка пары тысяч северокорейских военнослужащих якобы уже переброшены в Курскую область.

Ранее Филиппо заявил о подготовке ЕС к масштабной войне.

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