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Во Франции заявили о подготовке ЕС к масштабной войне

Филиппо призвал уничтожить Евросоюз, пока он не развязал масштабную войну

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Vincent Isore/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о подготовке Евросоюза (ЕС) к масштабной войне. Об этом сообщается в X (ранее Twitter) политика.

По его словам, о подобном свидетельствует доклад экс-президента Финляндии Саули Ниинисте, в котором утверждается о необходимости пропагандировать среди жителей стран Европы заготовку трехдневных запасов на случай чрезвычайной ситуации. Филиппо предполагает, что таким образом людей готовят к конфликту с Россией.

Политик считает, что такая ситуация является «полным безумием». Он призвал Францию выйти из Евросоюза и уничтожить объединение.

25 октября Филиппо на фоне проходящего саммита БРИКС в Казани заявил о провальных попытках Запада изолировать Россию и призвал Париж выйти из НАТО.

Французский политик посетовал, что Париж продолжает вести войну против «большинства человечества», в то время как ему необходимо восстановить независимость от НАТО, Евросоюза и других структур, связанных с Вашингтоном. Он призвал Францию выйти из соответствующих объединений и встать на путь мира.

Ранее во Франции заявили, что деньги страны и ЕС идут на похищения мужчин на Украине.

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