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Зеленский недоволен ответом в мире на заявления о «войсках КНДР» в России

Зеленский пожаловался на недостаточную реакцию мира из-за «солдат КНДР» в России

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Evgeniy Maloletka/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский утверждает, что мир недостаточно сильно отреагировал на заявления о якобы пребывании военных КНДР на территории России. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Зеленского.

«Голос США, голос НАТО, голос западных партнеров, голос глобального Юга и Китая не звучит так громко, как должен звучать сейчас относительно присутствия северокорейского контингента на территории России», — написал он.

По словам Зеленского, Украине нужна «действенная реакция» на якобы пребывание военных КНДР на территории России. До сих пор в Киеве слышали некоторую реакцию, «но она недостаточно сильна», добавил украинский лидер.

Кроме того, Зеленский не исключил, что на территории России якобы могут оказаться военные из Ирана. Никаких доказательств своим словам он не привел.

29 октября Пентагон выступил с утверждением, что порядка пары тысяч северокорейских военнослужащих якобы уже переброшены в Курскую область.

Ранее сообщалось, что Южная Корея направит на Украину группу наблюдения за солдатами из КНДР.

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