Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Пентагоне заявили, что северокорейские военные уже направлены в Курскую область

В Пентагоне заявили о переброске около пары тысяч военных КНДР в Курскую область

close
DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force

Пентагон утверждает, что порядка пары тысяч северокорейских военнослужащих якобы уже переброшены в Курскую область. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер, сообщает РИА Новости.

По его словам, в американском минобороны полагают, что КНДР якобы отправила в общей сложности около 10 тысяч своих солдат «для обучения на востоке России».

«Эти войска, вероятно, усилят российские силы вблизи Украины в течение следующих нескольких недель. Часть солдат уже переместилась ближе к Украине, в сторону Курской области России, недалеко от границы с Украиной, около пары тысяч человек, а меньшее количество уже находится в Курской области», — сказал Райдер.

При этом он не привел никаких доказательств своим заявлениям.

28 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте говорил, что, согласно последней доступной информации, военные из КНДР уже задействованы в Курской области. По его словам, Южная Корея проинформировала Североатлантический альянс, а также Японию, Австралию и Новую Зеландию о том, что ее службам известно о присутствии военных КНДР в РФ и их вовлечении в конфликт.

На прошлой неделе представительство КНДР при ООН опровергло информацию о возможной отправке своих военных в Россию, назвав эти слухи безосновательными. По словам северокорейских дипломатов, подобные заявления призваны дискредитировать Пхеньян и подорвать отношения между двумя суверенными государствами.

Ранее появилась фотография флага КНДР в зоне СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами