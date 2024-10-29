В Пентагоне заявили, что северокорейские военные уже направлены в Курскую область

Пентагон утверждает, что порядка пары тысяч северокорейских военнослужащих якобы уже переброшены в Курскую область. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер, сообщает РИА Новости.

По его словам, в американском минобороны полагают, что КНДР якобы отправила в общей сложности около 10 тысяч своих солдат «для обучения на востоке России».

«Эти войска, вероятно, усилят российские силы вблизи Украины в течение следующих нескольких недель. Часть солдат уже переместилась ближе к Украине, в сторону Курской области России, недалеко от границы с Украиной, около пары тысяч человек, а меньшее количество уже находится в Курской области», — сказал Райдер.

При этом он не привел никаких доказательств своим заявлениям.

28 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте говорил, что, согласно последней доступной информации, военные из КНДР уже задействованы в Курской области. По его словам, Южная Корея проинформировала Североатлантический альянс, а также Японию, Австралию и Новую Зеландию о том, что ее службам известно о присутствии военных КНДР в РФ и их вовлечении в конфликт.

На прошлой неделе представительство КНДР при ООН опровергло информацию о возможной отправке своих военных в Россию, назвав эти слухи безосновательными. По словам северокорейских дипломатов, подобные заявления призваны дискредитировать Пхеньян и подорвать отношения между двумя суверенными государствами.

Ранее появилась фотография флага КНДР в зоне СВО.