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В Госдуме не одобрили условия Украины по урегулированию конфликта

Слуцкий назвал требования Ермака по урегулированию конфликта псевдоусловиями

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Petrov Sergey/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, выдвигая условия, включающие отвод российских войск, делает «хорошую мину при плохой игре» в расчете на Запад. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Ермак делает «хорошую мину при плохой игре» в расчете на западных хозяев. Его псевдоусловия ничего не имеют общего с реальностью, поскольку речь идет, в том числе, о Донбассе и Новороссии, с территории которых требуется «вывести войска», — заявил он.

До этого сенатор Совета Федерации Сергей Перминов заявил, что слова Ермака о готовности к мирному урегулированию конфликта являются лишь попыткой демонстрации и направлены на третьи страны.

Накануне Ермак в статье для латвийского издания LSM заявил, что Украина настаивает на «безоговорочном выводе» российских войск с территории как условии окончания боевых действий.

30 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неизменности условий для начала переговоров с Украиной, включая вывод войск с территорий РФ. Представитель Кремля отметил, что позиция российской стороны, которая была ранее озвучена главой государства, касается освобождения российских территорий, в том числе новых регионов.

Ранее в Британии предрекли крах украинской армии в ДНР и Харьковской области.

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