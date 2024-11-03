Глава офиса Зеленского назвал условие окончания конфликта на Украине

Украина настаивает на «безоговорочном выводе» российских войск с территории как условии окончания боевых действий. Об этом заявил глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак в статье для латвийского издания LSM.

«Полный и безоговорочный вывод российских войск со всей территории Украины», — утверждает Ермак.

Вместе с тем, глава офиса президента Украины добавил, что Киев готов учитывать интересы «других заинтересованных сторон». По его словам, любые подвижки в этом направлении должны быть основаны на международном праве и справедливости.

3 ноября министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о необходимости территориальной целостности Украины для урегулирования вооруженного конфликта на Украине.

Накануне немецкий портал Die Zeit сообщил, что Россия и Украина якобы ведут непубличные переговоры для того, чтобы определить границы возможных взаимных уступок. Die Zeit утверждает, что встречи представителей сторон уже проходили в Копенгагене, Киеве, Давосе, Джидде и других местах. В переговорах, по данным издания, принимали участие страны G7 и Китай.

Ранее эксперт рассказал, когда могут начаться переговоры между Россией и Украиной.