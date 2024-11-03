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В Британии предрекли крах украинской армии в ДНР и Харьковской области

Guardian: ВСУ близки к краху в ДНР и Харьковской области из-за продвижения РФ

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) «близки к краху» фронта в Донецкой народной республике и на Купянском направлении в Харьковской области из-за ускоряющегося продвижения российской армии. Об этом пишет британская газета The Guardian.

В материале сказано, что в последние недели оборона ВСУ по всей линии фронта рушится самыми быстрыми темпами с 2022 года. Отмечается, что две трети потерь украинской территории пришлось на ДНР.

2 ноября бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские войска ускорили продвижение на нескольких направлениях по всей линии фронта. По его словам, российская армия очень стремительно продвигается вперед. Экс-аналитик добавил, что после взятия Покровска (Красноармейска) ВС РФ остается только занять открытые равнины до реки Днепр, что может произойти к концу декабря. Так, украинские войска будут отбиты из Донецкой и Луганской народной республик, утверждает эксперт.

Кроме того, в субботу отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что Южно-Донецкое направление стало самым опасным для Вооруженных сил Украины, поскольку там активно наступают российские войска.

Ранее украинский генерал рассказал, что где воюют лучшие бригады ВСУ.

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