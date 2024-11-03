В Совфеде ответили Ермаку на слова о мирном урегулировании на Украине

Заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о готовности к мирному урегулированию конфликта является лишь попыткой демонстрации и направлено на третьи страны. Об этом в интервью РИА Новости заявил сенатор Совета Федерации Сергей Перминов.

«Это следует рассматривать как попытку демонстрации третьим странам «готовности к некоему процессу возможного урегулирования на каких-то условиях». Таких заявлений было много. Важны практические шаги, а не публичные декларации», — заявил он.

До этого зампредседателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа сказал, что озвученное Ермаком условие окончания конфликта между РФ и Украиной не будет выполнено никогда.

Накануне Ермак в статье для латвийского издания LSM заявил, что Украина настаивает на «безоговорочном выводе» российских войск с территории как условии окончания боевых действий.

30 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неизменности условий для начала переговоров с Украиной, включая вывод войск с территорий РФ. Представитель Кремля отметил, что позиция российской стороны, которая была ранее озвучена главой государства, касается освобождения российских территорий, в том числе новых регионов.

Ранее в США рассказали, как Трамп обойдется с Украиной.