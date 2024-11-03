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В США рассказали, как Трамп обойдется с Украиной

Аналитик Шлегель: политика Трампа может оказаться неприятной для Киева

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Jonathan Ernst/Reuters

Внешняя политика Дональда Трампа в случае возвращения в Белый дом может оказаться крайне непредсказуемой и неприятной для Украины. Об этом в интервью Newsweek заявил старший аналитик Международной кризисной группы Саймон Шлегель.

«Украинцы прекрасно знают, что легкого выхода не существует и что украинскому правительству придется принимать очень болезненные решения, <…> которые будут необходимы, если победит Трамп», — сказал он.

3 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что если Дональд Трамп станет президентом США и откажется от поддержки Украины ради мирных переговоров, то Европа одна не сможет вынести бремя украинского конфликта, и ей придется встать на «путь мира». По его словам, если в США к власти придет сторонник мира, то Европа не сможет продолжать провоенную политику.

Журналист издания «Украинская правда» Михаил Дубинянский выразил мнение, что Киев можно сравнить с Сайгоном времен войны во Вьетнаме по вопросу зависимости от результатов американских выборов. При этом с точки зрения американского электората, украинский конфликт несопоставим с войнами в Корее или во Вьетнаме, где сражались тысячи американских граждан, признал он.

Ранее в США заявили, что ВСУ могут сдаться в случае победы Трампа на выборах.

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